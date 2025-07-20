Київ
Про товар
Ціни
Комплект покриттів акушерський №3
Комплект покриттів акушерський №3
Миколаїв
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
108.3 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №3 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
67,70
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
398.2 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №3 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
65,40
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
406.3 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №3 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
84,30
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 10
422.4 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №3 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
102,41
Економія при броні:
-5,99 грн
96,42
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
463.8 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №3 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
82,00
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
463.9 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №3 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
48,00
грн
Забронювати
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-Г
466.6 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №3 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
82,50
грн
Забронювати
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
397.5 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №3 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню