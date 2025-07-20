Київ
Комплект покриттів акушерський №3

Комплект покриттів акушерський №3

Миколаїв (адресу не вказано)
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
108.3 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №3 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
67,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
398.2 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №3 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
65,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
406.3 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №3 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
84,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 10
422.4 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №3 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
102,41
Економія при броні: -5,99 грн
96,42 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
463.8 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №3 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
82,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
463.9 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №3 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
48,00 грн
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-Г
466.6 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №3 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
82,50 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
397.5 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №3 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
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