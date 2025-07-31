Київ
Про товар
Ціни
Комплект покриттів хірургічний №2
Комплект покриттів хірургічний №2
Вінниця
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 53 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
369,00
грн
Забрати 01.08 після 15:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
369,00
грн
Забрати 01.08 після 15:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
369,00
грн
Забрати 01.08 після 15:00
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
369,00
грн
Забрати 01.08 після 17:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
369,00
грн
Забрати 01.08 після 15:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
369,00
грн
Забрати 01.08 після 15:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
369,00
грн
Забрати 01.08 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
369,00
грн
Забрати 01.08 після 15:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
369,00
грн
Забрати 01.08 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
369,00
грн
Забрати 01.08 після 17:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
369,00
грн
Забрати 01.08 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
369,00
грн
Забрати 01.08 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
369,00
грн
Забрати 01.08 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
369,00
грн
Забрати 01.08 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
369,00
грн
Забрати 01.08 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
369,00
грн
Забрати 01.08 після 16:00
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
369,00
грн
Забрати 01.08 після 17:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
369,00
грн
Забрати 02.08 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 7-А
1.6 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
369,00
грн
Забрати 01.08 після 16:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
369,00
грн
Забрати 01.08 після 17:00
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню