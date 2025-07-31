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Комплект одягу акушерський №21
Комплект одягу акушерський №21
Кривий Ріг
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Доступно в 11 аптеках у Кривий Ріг
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ №21 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
374,15
Економія при броні:
-15,95 грн
358,20
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ №21 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
366,15
Економія при броні:
-20,98 грн
345,17
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 63
2.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ №21 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
319,00
Економія при броні:
-17,51 грн
301,49
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ №21 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
332,10
Економія при броні:
-28,30 грн
303,80
грн
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Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Старовокзальна, 26-А
3.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ №21 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
351,47
Економія при броні:
-12,17 грн
339,30
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 1-А
4.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ №21 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
361,85
Економія при броні:
-16,68 грн
345,17
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Захисників Азовсталі, 8
13.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ №21 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
265,26
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ №21 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
374,65
Економія при броні:
-16,45 грн
358,20
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 21
16.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ №21 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
265,59
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
29.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ №21 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
370,73
Економія при броні:
-25,56 грн
345,17
грн
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1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-З
30.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ №21 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
391,80
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Доватора, 2
30.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ №21 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
367,47
Економія при броні:
-22,30 грн
345,17
грн
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В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Широке, вул. Соборна, 94-А
26.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ №21 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
262,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Апостолове, вул. Центральна, 57
36.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ №21 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
315,80
грн
Забрати 01.08 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Апостолове, вул. Центральна, 68
36.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ №21 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
315,80
грн
Забрати 01.08 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Казанка, вул. Центральна, 36
42.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ №21 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
315,80
грн
Забрати 01.08 після 14:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, пров. Молодіжний, 10-Б
42.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ №21 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
315,80
грн
Забрати 01.08 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 29/46
48.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ №21 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
343,40
Економія при броні:
-39,60 грн
303,80
грн
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Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 26-А
49.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ №21 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
330,30
Економія при броні:
-26,50 грн
303,80
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 25
60.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ №21 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
315,80
грн
Забрати 01.08 після 16:00
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