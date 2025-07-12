Київ
Комплект одягу акушерський №21

Комплект одягу акушерський №21

Чернігів (адресу не вказано)
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В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 21-Г
64.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ №21 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
365,74
Економія при броні: -20,57 грн
345,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 7
64.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ №21 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
363,24
Економія при броні: -18,07 грн
345,17 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бахмач, вул. Дружби, 9
112.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ №21 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
315,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Москаленка Сергія, 16
114.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ №21 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
330,10
Економія при броні: -39,60 грн
290,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Дніпровська, 1-Б
115.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ №21 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
279,33 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Короп, вул. Успенська, 1
115.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ №21 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
315,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
117.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ №21 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
279,33 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 61/2
119.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ №21 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
279,33 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26-А
120.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ №21 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
197,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ніколаєва Архітектора, 7
120.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ №21 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
279,33 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 6
121.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ №21 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
200,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 31-А
121.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ №21 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
279,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Богатирська, 6/1
122.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ №21 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
350,37
Економія при броні: -24,01 грн
326,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 22
122.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ №21 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
361,92
Економія при броні: -16,75 грн
345,17 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 4
122.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ №21 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
103,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
122.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ №21 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
194,27
Економія при броні: -11,46 грн
182,81 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 21
122.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ №21 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
279,18 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 6-А
123.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ №21 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
279,33 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Литовський, 4
123.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ №21 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
279,33 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Кухаря Академика, 8
123.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ №21 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
146,50 грн
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