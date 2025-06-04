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Комплект одягу та покриттів для ортопедії №3/б
Комплект одягу та покриттів для ортопедії №3/б
Одеса
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Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
391.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
1062,96
Економія при броні:
-70,05 грн
992,91
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Соборна, 20
395.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
1026,94
Економія при броні:
-51,94 грн
975,00
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
395.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
1059,72
Економія при броні:
-48,92 грн
1010,80
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
395.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
1334,43
Економія при броні:
-75,54 грн
1258,89
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10
395.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
1003,00
Економія при броні:
-3,60 грн
999,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 1-Н
396.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
1013,50
Економія при броні:
-14,10 грн
999,40
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Гребінка, вул. Незалежності, 3
424.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
932,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
437.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
905,85
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
441.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
876,39
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 95
443.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
795,21
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
443.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
1054,96
Економія при броні:
-64,04 грн
990,92
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
445.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
1027,77
Економія при броні:
-36,85 грн
990,92
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
448.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
1022,56
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Рівне, вул. Київська, 78-Г
561.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
1354,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Д
650.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
1013,50
Економія при броні:
-14,10 грн
999,40
грн
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