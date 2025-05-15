Комплект одягу та покриттів для ортопедії №3/б
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
4.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
4.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
1060,73
Економія при броні: -69,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
6.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
1064,72
Економія при броні: -73,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 6-А
6.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 95
132.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Гребінка, вул. Незалежності, 3
141.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Рівне, вул. Київська, 78-Г
299.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
305.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
394.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
1059,57
Економія при броні: -66,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Соборна, 20
396.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
1019,49
Економія при броні: -44,49 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
396.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
1029,74
Економія при броні: -56,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
396.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
1330,76
Економія при броні: -71,87 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10
396.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 1-Н
396.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
979,90
Економія при броні: -16,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Д
533.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
993,10
Економія при броні: -22,20 грн