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Комплект одягу та покриттів для ортопедії №3/б
Комплект одягу та покриттів для ортопедії №3/б
Харків
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
128.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
1022,56
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 1-Н
190.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
1029,90
Економія при броні:
-93,90 грн
936,00
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
191.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
1174,58
Економія при броні:
-77,09 грн
1097,49
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Соборна, 20
191.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
1035,36
Економія при броні:
-60,36 грн
975,00
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
191.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
1157,38
Економія при броні:
-66,86 грн
1090,52
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10
191.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
1021,20
Економія при броні:
-85,20 грн
936,00
грн
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Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
194.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
1034,02
Економія при броні:
-41,11 грн
992,91
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Гребінка, вул. Незалежності, 3
271.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
928,62
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
406.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
1062,13
Економія при броні:
-71,21 грн
990,92
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
411.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
920,21
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
412.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
923,44
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
414.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
1045,89
Економія при броні:
-54,97 грн
990,92
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Гостомель, вул. Остромирська, 35
433.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
1080,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 95
539.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
918,77
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Рівне, вул. Київська, 78-Г
710.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
1354,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Д
937.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
1032,00
Економія при броні:
-96,00 грн
936,00
грн
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