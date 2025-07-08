Комплект одягу та покриттів для ортопедії №3/б
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Дніпро
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
4.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
1034,02
Економія при броні: -41,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Соборна, 20
7.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
1035,36
Економія при броні: -60,36 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
7.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
1174,58
Економія при броні: -77,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
8.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
1157,38
Економія при броні: -66,86 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10
8.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
1021,20
Економія при броні: -85,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 1-Н
8.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
1029,90
Економія при броні: -93,90 грн
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
126.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Гребінка, вул. Незалежності, 3
259.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
388.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
1062,13
Економія при броні: -71,21 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
389.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
391.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
393.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
1045,89
Економія при броні: -54,97 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Гостомель, вул. Остромирська, 35
415.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 95
495.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Рівне, вул. Київська, 78-Г
669.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
Подорожник
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Д
865.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ І ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ № 3/Б №1
Технокомплекс
1032,00
Економія при броні: -96,00 грн