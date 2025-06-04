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Комплект одягу та покриттів для лапаротомії №2/в
Комплект одягу та покриттів для лапаротомії №2/в
Одеса
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Коопа Абрагама, 4
360.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
851,56
грн
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1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
368.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
1299,60
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
368.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
943,00
Економія при броні:
-125,00 грн
818,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новоселиця, вул. Центральна, 21
384.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
640,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Обухів, вул. Каштанова, 14
404.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
825,69
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Обухів, вул. Київська, 166
405.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
629,65
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 3
409.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
621,25
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Васильків, просп. Київський Шлях, 4
411.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
823,00
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Васильків, просп. Київський Шлях, 87
414.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
781,43
грн
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Експрес фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:45
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
432.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
1299,60
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Симиренка / Махова Олександра, 1/2
437.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
887,50
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
441.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
932,67
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
443.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
825,70
грн
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Дешево
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Загорівська, 1
443.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
945,35
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Шевченка, 12
443.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
815,55
грн
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Досвід довіра допомога
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 24/37
448.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
913,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Шухевича Романа, 9
449.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
918,50
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чутове, вул. Полтавський Шлях, 114
488.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
1044,72
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
567.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
1181,29
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
567.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
978,04
грн
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