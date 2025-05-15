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Комплект одягу та покриттів для лапаротомії №2/в
Комплект одягу та покриттів для лапаротомії №2/в
Львів
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Ужгород, вул. Капушанська, 21
184.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
1010,60
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новоселиця, вул. Центральна, 21
243.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
621,25
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 3
327.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
621,25
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Шухевича Романа, 9
331.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
926,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Шевченка, 12
335.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
791,80
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Васильків, просп. Київський Шлях, 4
451.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
823,00
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Васильків, просп. Київський Шлях, 87
451.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
781,43
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Симиренка / Махова Олександра, 1/2
459.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
887,50
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
464.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
932,67
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
464.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
827,02
грн
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Дешево
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Загорівська, 1
464.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
993,77
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Обухів, вул. Каштанова, 14
475.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
801,64
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Обухів, вул. Київська, 166
475.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
629,65
грн
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Досвід довіра допомога
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 24/37
757.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
908,30
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чутове, вул. Полтавський Шлях, 114
799.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
1044,53
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Коопа Абрагама, 4
832.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
826,76
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
843.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
958,00
Економія при броні:
-127,00 грн
831,00
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
873.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
1183,41
грн
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-Г
874.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
929,33
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
874.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
977,18
грн
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