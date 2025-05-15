Комплект одягу та покриттів для лапаротомії №2/в
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
4.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Дешево
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Загорівська, 1
4.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Симиренка / Махова Олександра, 1/2
9.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Васильків, просп. Київський Шлях, 87
31.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Васильків, просп. Київський Шлях, 4
33.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Обухів, вул. Київська, 166
36.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Обухів, вул. Каштанова, 14
37.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Шевченка, 12
133.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Шухевича Романа, 9
136.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 3
151.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Досвід довіра допомога
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 24/37
303.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чутове, вул. Полтавський Шлях, 114
340.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новоселиця, вул. Центральна, 21
395.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
408.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-Г
409.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
410.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
410.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
410.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Коопа Абрагама, 4
434.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс