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Комплект одягу та покриттів для лапаротомії №2/б
Комплект одягу та покриттів для лапаротомії №2/б
Кривий Ріг
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Доступно в 101 аптеках у Кривий Ріг
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/Б "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
1019,20
грн
Забрати 01.08 після 15:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/Б "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
1019,20
грн
Забрати 01.08 після 15:00
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/Б "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
1019,20
грн
Забрати 01.08 після 15:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/Б "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
1019,20
грн
Забрати 01.08 після 16:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/Б "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
1019,20
грн
Забрати 01.08 після 15:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/Б "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
1019,20
грн
Забрати 01.08 після 15:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/Б "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
1019,20
грн
Забрати 01.08 після 15:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/Б "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
1019,20
грн
Забрати 01.08 після 16:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/Б "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
1019,20
грн
Забрати 01.08 після 15:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/Б "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
1019,20
грн
Забрати 01.08 після 16:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/Б "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
1019,20
грн
Забрати 01.08 після 15:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/Б "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
1019,20
грн
Забрати 01.08 після 18:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/Б "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
1019,20
грн
Забрати 01.08 після 16:00
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/Б "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
1019,20
грн
Забрати 01.08 після 18:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/Б "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
1019,20
грн
Забрати 01.08 після 18:00
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/Б "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
1019,20
грн
Забрати 01.08 після 15:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/Б "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
1019,20
грн
Забрати 01.08 після 19:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/Б "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
1019,20
грн
Забрати 01.08 після 15:00
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/Б "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
1019,20
грн
Забрати 01.08 після 19:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ №2/Б "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
1019,20
грн
Забрати 01.08 після 17:00
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