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Комплект одягу для відвідувача №6
Комплект одягу для відвідувача №6
Запоріжжя
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Доступно в 18 аптеках у Запоріжжя
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
3.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
63,24
грн
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Елітфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
4.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
63,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
4.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
58,50
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
56,40
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
4.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
58,11
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
4.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
58,11
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
6.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
58,19
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
63,00
Економія при броні:
-7,00 грн
56,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 17
7.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
58,11
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
8.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
58,19
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
61,00
Економія при броні:
-5,00 грн
56,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 4
8.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
58,19
грн
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Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 19
8.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
58,19
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
8.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
59,00
Економія при броні:
-3,00 грн
56,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
59,00
Економія при броні:
-3,00 грн
56,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
8.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
58,11
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 5
9.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
58,19
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
10.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
58,11
грн
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В містах поряд
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Марганець, вул. Київська, 147
44.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
77,60
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Незалежності, 10
45.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
33,65
грн
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