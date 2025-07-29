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Комплект одягу для відвідувача №6
Комплект одягу для відвідувача №6
Кривий Ріг
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Доступно в 28 аптеках у Кривий Ріг
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
58,90
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
58,19
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
2.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
58,11
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 94
3.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
58,19
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
58,11
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
56,10
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 32/1
3.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
58,19
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
72,20
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 3-Г
4.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
58,11
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Космонавтів, 27
4.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
58,11
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Химиченка Олександра, 1
6.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
80,20
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Лісового, 11
6.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
58,11
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Оцерклевича Віктора, 5
7.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
58,19
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Покровська, 26
7.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
58,19
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
7.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
57,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, шосе Миколаївське, 6
7.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
58,19
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Мирного Панаса, 5-А
8.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
58,11
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Мирного Панаса, 10
8.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
58,81
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 11
12.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
58,19
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 7
12.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
58,11
грн
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