Комплект одягу для відвідувача №6
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Харків
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
4.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Григорівське, 32
4.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153-А
4.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 179
5.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
5.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Золочівська, 27
6.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-А
8.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
9.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
10.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Шарикова, 29
13.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 17:30
Дергачі, перех. Сумський шлях / Золочівський шлях, 1/2
16.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Люботин, пл. Соборна, 1-В
23.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Мерефа, вул. Савченка, 1-А
24.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Зміїв, вул. Лиманська, 22
35.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Печеніги, вул. Незалежності, 50-А
51.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс