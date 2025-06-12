Комплект одягу для відвідувача №6
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 38 аптеках у Дніпро
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
62,00
Економія при броні: -5,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
4.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
4.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
5.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
66,55
Економія при броні: -3,86 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
5.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
5.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
63,10
Економія при броні: -2,40 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
6.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
6.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
6.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
63,10
Економія при броні: -2,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Науки, 31
7.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
63,00
Економія при броні: -2,30 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мануйлівський, 29
7.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
7.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Д
8.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
63,10
Економія при броні: -2,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Березинська, 25-Б
8.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 65-Б
9.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 111
10.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Батумська, 13
10.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Семафорна, 21-А
13.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 146
3.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА №6 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс