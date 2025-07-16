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Комплект одягу для немовлят №2 для дівчаток
Комплект одягу для немовлят №2 для дівчаток
Вінниця
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Доступно в 2 аптеках у Вінниця
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
75,89
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
83,60
грн
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В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Летичів, вул. Савіцького Юрія, 12/3
65.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
51,10
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Нижня Берегова, 35
111.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
75,89
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, шосе Львівське, 8/1
113.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
74,70
Економія при броні:
-5,80 грн
68,90
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Перемоги, 53
114.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
75,89
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, вул. Мазепи Івана, 35-А
152.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
83,60
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Звягель, пл. Лесі Українки, 15
163.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
75,89
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Нетішин, вул. Шевченка Тараса, 7
180.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
63,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Обухів, вул. Каштанова, 14
183.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
34,31
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Обухів, вул. Київська, 166
184.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
75,89
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Крюківщина, вул. Богуна Івана, 2-А
186.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
81,88
Економія при броні:
-2,46 грн
79,42
грн
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1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бородянка, вул. Семашко, 4
187.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
79,90
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кіпріанова Академіка, 8
190.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
76,02
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Цілодобово
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
193.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
82,40
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
194.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
80,03
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
194.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
83,60
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 72
194.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
84,14
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Свободи, 26-В
198.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
83,60
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
198.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
33,78
грн
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