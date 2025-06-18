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Комплект одягу для немовлят №2 для дівчаток
Комплект одягу для немовлят №2 для дівчаток
Дніпро
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Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 69
33.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
84,95
грн
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Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, вул. Театральна, 17
51.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
88,90
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Софіївка, вул. Незалежності, 54
93.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
84,95
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 21
119.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
84,95
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 11
121.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
84,18
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
126.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
83,55
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
197.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
84,95
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-Б
198.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
63,10
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Мала Виска, вул. Центральна, 68-А
245.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
84,95
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Мала Виска, вул. Шевченка Тараса, 9-Б/86-Б
245.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
82,60
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Новомиргород, вул. Соборності, 108-А
246.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
84,18
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Золотоноша, вул. Лікарняна, 2
251.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
103,50
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 76-А
251.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
109,71
Економія при броні:
-5,23 грн
104,48
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Золотоноша, проїзд Садовий, 4-А
251.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
84,18
грн
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Авіцена
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 96-Е
251.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
74,70
Економія при броні:
-2,90 грн
71,80
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 149
276.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
84,18
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вознесенськ, вул. Героїв України, 16/101
287.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
60,83
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 135
311.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
63,10
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Українка, вул. Юності, 8-Б
358.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
68,53
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Обухів, вул. Київська, 166
362.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
59,01
грн
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