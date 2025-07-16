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Комплект одягу для немовлят №2 для дівчаток
Комплект одягу для немовлят №2 для дівчаток
Чернігів
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
120.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
75,89
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мілютенка, 23
122.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
80,03
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 6-А
123.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
83,60
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Кухаря Академика, 8
123.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
87,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Свободи, 26-В
125.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
83,60
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
125.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
83,38
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 6
126.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
75,89
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
128.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
33,78
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 12-А
128.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
110,28
Економія при броні:
-5,80 грн
104,48
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 72
129.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
84,14
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
131.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
80,03
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
132.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
83,60
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Цілодобово
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
132.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
82,40
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кіпріанова Академіка, 8
133.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
76,02
грн
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1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бородянка, вул. Семашко, 4
134.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
79,90
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Крюківщина, вул. Богуна Івана, 2-А
138.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
81,88
Економія при броні:
-2,46 грн
79,42
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Обухів, вул. Київська, 166
158.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
75,89
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Обухів, вул. Каштанова, 14
158.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
34,31
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 135
159.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
76,73
грн
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Авіцена
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 96-Е
209.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ДІВЧАТОК, ОБШИТИЙ РОЖЕВОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
74,70
Економія при броні:
-5,80 грн
68,90
грн
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