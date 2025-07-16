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Комплект одягу для немовлят №1 для хлопчиків
Комплект одягу для немовлят №1 для хлопчиків
Вінниця
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Доступно в 2 аптеках у Вінниця
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ХЛОПЧИКІВ, ОБШИТИЙ БЛАКИТНОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
77,84
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ХЛОПЧИКІВ, ОБШИТИЙ БЛАКИТНОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
84,48
грн
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В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Летичів, вул. Савіцького Юрія, 12/3
65.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ХЛОПЧИКІВ, ОБШИТИЙ БЛАКИТНОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
73,30
грн
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Будьте здорові
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 22
100.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ХЛОПЧИКІВ, ОБШИТИЙ БЛАКИТНОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
84,90
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Могилів-Подільський, пл. Шевченка, 4
101.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ХЛОПЧИКІВ, ОБШИТИЙ БЛАКИТНОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
46,70
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Нижня Берегова, 35
111.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ХЛОПЧИКІВ, ОБШИТИЙ БЛАКИТНОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
77,84
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Молодіжна, 6/2
113.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ХЛОПЧИКІВ, ОБШИТИЙ БЛАКИТНОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
74,70
Економія при броні:
-5,80 грн
68,90
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, вул. Мазепи Івана, 35-А
152.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ХЛОПЧИКІВ, ОБШИТИЙ БЛАКИТНОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
84,38
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ізяслав, вул. Незалежності, 11
155.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ХЛОПЧИКІВ, ОБШИТИЙ БЛАКИТНОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
82,75
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Звягель, пл. Лесі Українки, 15
163.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ХЛОПЧИКІВ, ОБШИТИЙ БЛАКИТНОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
77,84
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Звягель, вул. Шевченка, 30
163.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ХЛОПЧИКІВ, ОБШИТИЙ БЛАКИТНОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
77,84
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Глеваха, вул. Ботанічна, 30
172.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ХЛОПЧИКІВ, ОБШИТИЙ БЛАКИТНОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
77,84
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Нетішин, просп. Незалежності, 9
180.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ХЛОПЧИКІВ, ОБШИТИЙ БЛАКИТНОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
64,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Обухів, вул. Каштанова, 14
183.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ХЛОПЧИКІВ, ОБШИТИЙ БЛАКИТНОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
77,84
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Обухів, вул. Київська, 166
184.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ХЛОПЧИКІВ, ОБШИТИЙ БЛАКИТНОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
77,84
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Клавдієво-Тарасове, вул. Привокзальна, 3
184.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ХЛОПЧИКІВ, ОБШИТИЙ БЛАКИТНОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
84,48
грн
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1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бородянка, вул. Семашко, 4
187.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ХЛОПЧИКІВ, ОБШИТИЙ БЛАКИТНОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
84,90
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кіпріанова Академіка, 8
190.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ХЛОПЧИКІВ, ОБШИТИЙ БЛАКИТНОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
80,18
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Українка, вул. Юності, 8-Б
191.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ХЛОПЧИКІВ, ОБШИТИЙ БЛАКИТНОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
77,84
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
194.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ (ДЛЯ ХЛОПЧИКІВ, ОБШИТИЙ БЛАКИТНОЮ НИТКОЮ) №1
Технокомплекс
84,38
грн
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