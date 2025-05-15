Комплект одягу акушерський для партнерських пологів №1
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Одеса
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
5.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
157,90
Економія при броні: -26,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
6.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
6.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1-А
7.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
204,98
Економія при броні: -10,95 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
9.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 92/1
10.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
148,00
Економія при броні: -17,00 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 65
11.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
12.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Овідіополь, вул. Вертелецького, 20-Б
32.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Южне, вул. Хіміків, 27-Г
35.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
108.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
152,40
Економія при броні: -19,40 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Татарбунари, вул. Горького Максима, 19-Б
109.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
207,81
Економія при броні: -13,78 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 154
114.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 2/2
116.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
148,00
Економія при броні: -15,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Доманівка, вул. Центральна, 66-А
129.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
148,00
Економія при броні: -15,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Доманівка, вул. Центральна, 47
129.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вилкове, вул. Різдвяна, 10
147.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
147,70
Економія при броні: -16,20 грн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Подільськ, просп. Перемоги, 11/37
163.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Криве Озеро, вул. Шевченка Тараса, 10
164.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Одеська, 113
171.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс