Комплект одягу акушерський для партнерських пологів №1
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 153 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
201,83
Економія при броні: -7,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
206,27
Економія при броні: -12,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
200,99
Економія при броні: -6,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
206,00
Економія при броні: -11,97 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
2.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 3
3.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
158,40
Економія при броні: -28,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
206,64
Економія при броні: -12,61 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
3.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Міхновського Миколи / Підвисоцького Професора, 26/1
4.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
4.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
137,55
Економія при броні: -9,19 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
4.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Аптека вашої сім'ї
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
4.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Загорівська, 4
4.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
4.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Аболмасова Андрія, 6
4.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Приозерна, 2
4.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс