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Комплект одягу акушерський для партнерських пологів №1
Комплект одягу акушерський для партнерських пологів №1
Кривий Ріг
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Доступно в 107 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
129,90
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
157,80
грн
Забрати 22.07 після 15:00
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
157,80
грн
Забрати 22.07 після 15:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
157,80
грн
Забрати 22.07 після 16:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
157,80
грн
Забрати 22.07 після 15:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
157,80
грн
Забрати 22.07 після 15:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
207,66
Економія при броні:
-13,63 грн
194,03
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
157,80
грн
Забрати 22.07 після 16:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
157,80
грн
Забрати 22.07 після 15:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
157,80
грн
Забрати 22.07 після 16:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
157,80
грн
Забрати 22.07 після 15:00
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
169,00
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
157,80
грн
Забрати 22.07 після 18:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
201,53
Економія при броні:
-7,50 грн
194,03
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
157,80
грн
Забрати 22.07 після 18:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
204,61
Економія при броні:
-10,58 грн
194,03
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
157,80
грн
Забрати 22.07 після 15:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
157,80
грн
Забрати 22.07 після 19:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
142,66
Економія при броні:
-8,44 грн
134,22
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
204,48
Економія при броні:
-10,45 грн
194,03
грн
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