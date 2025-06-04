Комплект одягу акушерський для партнерських пологів №1
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Дніпро
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
129,90
Економія при броні: -5,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
4.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
6.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ламана, 2
6.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
7.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Дніпро, просп. Мануйлівський, 29
7.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 14
10.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
10.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
149,40
Економія при броні: -24,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 22-Д
13.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
204,03
Економія при броні: -10,00 грн
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Слобожанське, вул. Володимирська, 1
12.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кам'янське, просп. Свободи, 59
26.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5
26.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
149,40
Економія при броні: -24,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Нескорених, 26
33.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 59-А
33.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 69
33.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 15
51.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
154,30
Економія при броні: -29,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
72.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
76.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
129,90
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Доватора, 2
107.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
206,80
Економія при броні: -12,77 грн