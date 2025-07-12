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Комплект одягу акушерський для партнерських пологів №1
Комплект одягу акушерський для партнерських пологів №1
Чернігів
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Доступно в 43 аптеках у Чернігів
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
159,40
грн
Забрати 16.07 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
159,40
грн
Забрати 15.07 після 20:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
159,40
грн
Забрати 15.07 після 20:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
159,40
грн
Забрати 15.07 після 19:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
159,40
грн
Забрати 17.07 після 12:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
159,40
грн
Забрати 15.07 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
159,40
грн
Забрати 15.07 після 20:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
159,40
грн
Забрати 15.07 після 19:00
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
159,40
грн
Забрати 15.07 після 19:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
159,40
грн
Забрати 15.07 після 17:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
159,40
грн
Забрати 15.07 після 19:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
159,40
грн
Забрати 15.07 після 19:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
159,40
грн
Забрати 15.07 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
159,40
грн
Забрати 15.07 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
159,40
грн
Забрати 17.07 після 12:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
159,40
грн
Забрати 15.07 після 18:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
159,40
грн
Забрати 17.07 після 12:00
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
159,40
грн
Забрати 16.07 після 12:00
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
133,20
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
159,40
грн
Забрати 17.07 після 12:00
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