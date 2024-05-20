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БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара середні, №1 - Львів (96691) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Тернопільська, 34-А
Всього: упаковка (5)
9,84 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 96
Всього: упаковка (1)
6,85 грн
Аптека вашої сім'ї
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (24)
8,41 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8
Всього: упаковка (60)
9,90 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8
Всього: упаковка (10)
8,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (160)
10,46
Економія: -1,64 грн
8,82 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (4)
9,89
Економія: -0,74 грн
9,15 грн
Аптека акс соціальна
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Подільськ, просп. Перемоги, 23
Всього: упаковка (16)
10,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вишгород, вул. Набережна, 2
Всього: упаковка (8)
9,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (6)
8,72 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, перех. Ахматової Анни / Драгоманова, 9/18
Всього: упаковка (10)
8,73 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 38-А
Всього: упаковка (2)
8,61 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Соборна, 27-Б
Всього: упаковка (2)
7,67 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
10,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Білгород-Дністровський, вул. Свято-Георгіївська, 4
Всього: упаковка (1)
10,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
Всього: упаковка (14)
8,72 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10
Всього: упаковка (94)
7,72 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
Всього: упаковка (28)
12,00
Економія: -3,00 грн
9,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188
Всього: упаковка (7)
14,00
Економія: -5,00 грн
9,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 127/2
Всього: упаковка (45)
13,00
Економія: -3,58 грн
9,42 грн