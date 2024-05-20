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БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара низькі, №1 - Одеса (67389) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 11
Всього: упаковка (24)
5,85 грн
В інших містах:
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
Всього: упаковка (8)
5,85 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Криве Озеро, вул. 1-го Травня, 5
Всього: упаковка (3)
5,85 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Новий Буг, пров. Лікарняний, 2-А
Всього: упаковка (29)
5,20 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
Всього: упаковка (16)
4,60 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Новий Буг, вул. Харчука, 5-А
Всього: упаковка (63)
5,25 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Соборна, 27-Б
Всього: упаковка (2)
4,76 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
Всього: упаковка (1)
3,79 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Шпола, вул. Соборна, 43
Всього: упаковка (27)
5,85 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Шпола, вул. Волонтерська, 4
Всього: упаковка (18)
5,85 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янка, вул. Покровська, 31-А
Всього: упаковка (90)
5,85 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Червона Слобода, вул. Чигиринський шлях, 44/1
Всього: упаковка (28)
5,85 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/1
Всього: упаковка (90)
4,18 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Романківці, вул. Республіканська, 25
Всього: упаковка (23)
5,05 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Гоголя, 261/3
Всього: упаковка (250)
5,85 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 18
Всього: упаковка (1)
3,77 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Кельменці, вул. Сагайдачного Петра, 76
Всього: упаковка (23)
5,85 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Золотоноша, вул. Обухова, 3-П
Всього: упаковка (12)
5,85 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (22)
5,11 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
Всього: упаковка (32)
5,05 грн