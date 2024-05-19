БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара низькі, №1 - Харків (67389) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 22 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (11)
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Харків, просп. Перемоги, 50-Е
Класна аптека
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Всього: упаковка (7)
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Харків, вул. Клочківська, 104-А
Астарта
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Всього: упаковка (27)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Данилевського, 17
Милосердя
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Астарта
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Всього: упаковка (250)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Малої Любові, 4
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
Класна аптека
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Всього: упаковка (89)
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Харків, просп. Гагаріна, 178
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (91)
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Харків, вул. Павлова Академіка, 120
Астарта
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Всього: упаковка (23)
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Харків, вул. Туркестанська, 44
Класна аптека
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Всього: упаковка (64)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 259
Астарта
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Всього: упаковка (122)
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Харків, вул. Золочівська, 17
Аптека
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Всього: упаковка (51)
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Харків, просп. Тракторобудівників, 108
Аптека
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Всього: упаковка (124)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Мисли Мирослава, 50
Аптека
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Всього: упаковка (23)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Танкопія, 23
Класна аптека
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Всього: упаковка (61)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, шосе Салтівське, 248
Астарта
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Всього: упаковка (78)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 214/2
Класна аптека
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Всього: упаковка (58)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 128-В
Класна аптека
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Всього: упаковка (17)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
Аптека твого міста
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Всього: упаковка (42)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 8