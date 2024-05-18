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БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара низькі, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (67389) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
Всього: упаковка (5)
5,05
Економія: -0,38 грн
4,67 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г
Всього: упаковка (25)
5,02 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Кам'янське, просп. Свободи, 59
Всього: упаковка (35)
5,27 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
Всього: упаковка (32)
5,05 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 4-А
Всього: упаковка (28)
5,11 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (22)
5,11 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 18
Всього: упаковка (1)
3,77 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
Всього: упаковка (1)
3,79 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Зміїв, вул. Лиманська, 15
Всього: упаковка (43)
6,85 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-А
Всього: упаковка (21)
5,10 грн
Економ аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
Всього: упаковка (136)
4,31 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
Всього: упаковка (11)
4,38 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Соборна, 27-Б
Всього: упаковка (2)
4,76 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Новий Буг, вул. Харчука, 5-А
Всього: упаковка (63)
5,25 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
Всього: упаковка (16)
4,60 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Новий Буг, пров. Лікарняний, 2-А
Всього: упаковка (29)
5,20 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янка, вул. Покровська, 31-А
Всього: упаковка (90)
5,85 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Червона Слобода, вул. Чигиринський шлях, 44/1
Всього: упаковка (28)
5,85 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Чорнобай, вул. Центральна, 81
Всього: упаковка (20)
5,85 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/1
Всього: упаковка (90)
4,18 грн