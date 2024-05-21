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БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара 2 г індивідуальна упаковка, низькі, поліетиленові, №1 - Запоріжжя (176409) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 180
Всього: упаковка (35)
7,20 грн
Гала аптека
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Відчинено Цілодобово
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Всього: упаковка (27)
7,20 грн
Гала аптека
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Відчинено Цілодобово
Бровари, вул. Героїв України, 11
Всього: упаковка (44)
7,20 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 33/44
Всього: упаковка (5)
6,60 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бориспільська, 9
Всього: упаковка (41)
7,20 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 4
Всього: упаковка (22)
6,50 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 17-А
Всього: упаковка (40)
7,20 грн
Аптека для економних
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Верховної Ради, 31
Всього: упаковка (38)
5,60 грн
Аптека для економних
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 26/9
Всього: упаковка (55)
7,20 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ентузіастів, 37
Всього: упаковка (51)
6,20 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миропільська, 11
Всього: упаковка (47)
7,20 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Юності, 6-А
Всього: упаковка (48)
7,20 грн
Аптека для економних
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мілютенка, 26
Всього: упаковка (44)
6,90 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Бойчука Михайла, 19
Всього: упаковка (39)
7,20 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 5
Всього: упаковка (50)
6,50 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Каховська, 60
Всього: упаковка (30)
7,20 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 94/1-А
Всього: упаковка (35)
7,20 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 30
Всього: упаковка (50)
7,20 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 28-Б
Всього: упаковка (6)
7,20 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Висоцького, 8
Всього: упаковка (65)
6,00 грн