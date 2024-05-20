БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара 2 г індивідуальна упаковка, низькі, поліетиленові, №1 - Одеса (176409) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
Гала аптека
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Всього: упаковка (35)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 180
Гала аптека
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Всього: упаковка (27)
Відчинено Цілодобово
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Рецепти здоров'я
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Всього: упаковка (44)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Боярка, вул. Хрещатик, 83
Будемо здорові разом
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Всього: упаковка (58)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Гатне, вул. Покровська, 2/2
Рецепти здоров'я
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Всього: упаковка (50)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 30
Гала аптека
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Всього: упаковка (35)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Голосіївський, 94/1-А
Гала аптека
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 28-Б
Рецепти здоров'я
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 33/44
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Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 105/7
Рецепти здоров'я
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Всього: упаковка (39)
Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Бойчука Михайла, 19
Рецепти здоров'я
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Всього: упаковка (47)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Головка Андрія, 4
Аптека для економних
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 56
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Київ, вул. Бориспільська, 9
Аптека для економних
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Всього: упаковка (44)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 38
Гала аптека
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Всього: упаковка (47)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Відрадний, 16/50
Гала аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 15:00
Київ, вул. Мокра, 20-А
Гала аптека
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Всього: упаковка (46)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Відрадний, 14/45
Рецепти здоров'я
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Всього: упаковка (40)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 17-А
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Всього: упаковка (36)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Ярослава Мудрого, 66-А
Гала аптека
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Всього: упаковка (52)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Зодчих, 54