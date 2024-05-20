БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара 2 г індивідуальна упаковка, низькі, поліетиленові, №1 - Львів (176409) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Гала аптека
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Всього: упаковка (37)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Соборна, 122
Рецепти здоров'я
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Всього: упаковка (44)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Боярка, вул. Хрещатик, 83
Гала аптека
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Всього: упаковка (50)
Відчинено Цілодобово
Чайки, вул. Грушевського Михайла, 12
Гала аптека
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Всього: упаковка (34)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 105/7
Гала аптека
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Всього: упаковка (36)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Ярослава Мудрого, 66-А
Гала аптека
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Всього: упаковка (50)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ірпінська, 78
Гала аптека
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Всього: упаковка (52)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Зодчих, 54
Лекафарм
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Всього: упаковка (36)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 2/13
Будемо здорові разом
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Всього: упаковка (58)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Покровська, 2/2
Гала аптека
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Всього: упаковка (44)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 77/1
Галафарм
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Всього: упаковка (68)
Відчинено Цілодобово
Київ, перех. Щербаківського Данила / Салютна, 56/7
Гала аптека
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Всього: упаковка (47)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Відрадний, 16/50
Гала аптека
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Всього: упаковка (46)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Відрадний, 14/45
Гала аптека
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Всього: упаковка (42)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Родини Крістерів, 20
Рецепти здоров'я
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Всього: упаковка (50)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 30
Аптека для економних
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Аптека для економних
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Всього: упаковка (51)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 56
Гала аптека
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Всього: упаковка (34)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
Аптека для економних
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Всього: упаковка (44)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 38
Гала аптека
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 28-Б