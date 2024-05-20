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БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара 2 г індивідуальна упаковка, низькі, поліетиленові, №1 - Львів (176409) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Соборна, 122
Всього: упаковка (37)
5,60 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Боярка, вул. Хрещатик, 83
Всього: упаковка (44)
7,20 грн
Гала аптека
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Відчинено Цілодобово
Чайки, вул. Грушевського Михайла, 12
Всього: упаковка (50)
6,40 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 105/7
Всього: упаковка (34)
6,10 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Ярослава Мудрого, 66-А
Всього: упаковка (36)
7,20 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ірпінська, 78
Всього: упаковка (50)
7,20 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Зодчих, 54
Всього: упаковка (52)
6,40 грн
Лекафарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 2/13
Всього: упаковка (36)
6,90 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Покровська, 2/2
Всього: упаковка (58)
7,20 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 77/1
Всього: упаковка (44)
6,60 грн
Галафарм
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Відчинено Цілодобово
Київ, перех. Щербаківського Данила / Салютна, 56/7
Всього: упаковка (68)
7,20 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Відрадний, 16/50
Всього: упаковка (47)
7,20 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Відрадний, 14/45
Всього: упаковка (46)
7,20 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Родини Крістерів, 20
Всього: упаковка (42)
7,20 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 30
Всього: упаковка (50)
7,20 грн
Аптека для економних
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Всього: упаковка (2)
7,20 грн
Аптека для економних
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 56
Всього: упаковка (51)
6,40 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
Всього: упаковка (34)
7,20 грн
Аптека для економних
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 38
Всього: упаковка (44)
6,60 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 28-Б
Всього: упаковка (6)
7,20 грн