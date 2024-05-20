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БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ спанбонд, 30 г/м кв. пара середні, №1 - Львів (170517) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Освіти, 17
Всього: упаковка (2)
8,23 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 4
Всього: упаковка (2)
9,00 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (1)
11,70 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Глеваха, вул. Грушевського, 42
Всього: упаковка (20)
12,20 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом