БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ спанбонд, 30 г/м кв. пара середні, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (170517) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Аптека24
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Загорівська, 4
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Освіти, 17
Гала аптека
Детальніше
Всього: упаковка (20)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Глеваха, вул. Грушевського, 42
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом