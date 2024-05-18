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БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ спанбонд, 30 г/м кв. високі на зав'язках, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (170516) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10
Всього: упаковка (16)
28,00
Економія: -4,10 грн
23,90 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Всього: упаковка (1)
25,90 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
Всього: упаковка (9)
26,00
Економія: -7,00 грн
19,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом