БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ спанбонд, 30 г/м кв. високі на зав'язках, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (170516) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (16)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Народна аптека
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом