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БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара низькі, поліетилен, №1 - Одеса (169984) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (10)
4,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (21)
6,45
Економія: -0,19 грн
6,26 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 49
Всього: упаковка (4)
4,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (48)
6,10
Економія: -0,18 грн
5,92 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (3)
9,50 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (26)
5,90
Економія: -0,18 грн
5,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, вул. Шкільна, 2-Л
Всього: упаковка (19)
3,86 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (36)
6,10
Економія: -0,18 грн
5,92 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (17)
7,25
Економія: -0,22 грн
7,03 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (11)
6,10
Економія: -0,18 грн
5,92 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (75)
6,10
Економія: -0,18 грн
5,92 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (38)
7,25
Економія: -0,22 грн
7,03 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (47)
6,10
Економія: -0,18 грн
5,92 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (102)
5,50 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (19)
5,70 грн
Будь здоровий
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Кам'янець-Подільський, шосе Нігинське, 41/1
Всього: упаковка (36)
7,25
Економія: -0,22 грн
7,03 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Мазепи Івана, 6
Всього: упаковка (16)
5,85
Економія: -0,18 грн
5,67 грн
Біла ромашка
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Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (25)
6,65
Економія: -0,20 грн
6,45 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
Всього: упаковка (24)
7,25
Економія: -0,22 грн
7,03 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (6)
6,10
Економія: -0,18 грн
5,92 грн