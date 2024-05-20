БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара низькі, поліетилен, №1 - Одеса (169984) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (21)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 49
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (48)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
В інших містах:
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (26)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (19)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, вул. Шкільна, 2-Л
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (36)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (17)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (75)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (38)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 7
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (47)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Аптека24
Детальніше
Всього: упаковка (102)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Аптека24
Детальніше
Всього: упаковка (19)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Будь здоровий
Детальніше
Всього: упаковка (36)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Кам'янець-Подільський, шосе Нігинське, 41/1
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (16)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Мазепи Івана, 6
Біла ромашка
Детальніше
Чернівці, вул. Головна, 265-А
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (24)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16