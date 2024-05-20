Всі аптеки України
Медичні виробиОдяг медичнийБахілиБАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІЦіни в аптеках

БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара низькі, поліетилен, №1 - Львів (169984) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (51)
6,35
Економія: -0,19 грн
6,16 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (13)
7,25
Економія: -0,22 грн
7,03 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (8)
7,05
Економія: -0,21 грн
6,84 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (7)
7,25
Економія: -0,22 грн
7,03 грн
В інших містах:
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (40)
7,25
Економія: -0,22 грн
7,03 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (15)
6,10
Економія: -0,18 грн
5,92 грн
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (34)
7,30
Економія: -0,22 грн
7,08 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (50)
6,10
Економія: -0,18 грн
5,92 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 190
Всього: упаковка (40)
7,55
Економія: -0,23 грн
7,32 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 22-Б
Всього: упаковка (29)
7,40
Економія: -0,22 грн
7,18 грн
Будь здоровий
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, шосе Нігинське, 41/1
Всього: упаковка (36)
7,25
Економія: -0,22 грн
7,03 грн
Біла ромашка
Детальніше
Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (25)
6,65
Економія: -0,20 грн
6,45 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (14)
6,10
Економія: -0,18 грн
5,92 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (17)
7,25
Економія: -0,22 грн
7,03 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (55)
6,10
Економія: -0,18 грн
5,92 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростишів, вул. Київська, 66
Всього: упаковка (13)
6,10
Економія: -0,18 грн
5,92 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (38)
7,25
Економія: -0,22 грн
7,03 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 52
Всього: упаковка (17)
7,25
Економія: -0,22 грн
7,03 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Мазепи Івана, 6
Всього: упаковка (16)
5,85
Економія: -0,18 грн
5,67 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Іванків, вул. Ватутіна, 32
Всього: упаковка (8)
7,25
Економія: -0,22 грн
7,03 грн