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БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара низькі, поліетилен, №1 - Харків (169984) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (102)
5,50 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (20)
5,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (42)
6,10
Економія: -0,18 грн
5,92 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (75)
6,10
Економія: -0,18 грн
5,92 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30
Всього: упаковка (8)
7,80
Економія: -0,23 грн
7,57 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
Всього: упаковка (24)
6,10
Економія: -0,18 грн
5,92 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
Всього: упаковка (50)
6,10
Економія: -0,18 грн
5,92 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
Всього: упаковка (11)
7,65
Економія: -0,23 грн
7,42 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Проліски, вул. Броварська, 2-А
Всього: упаковка (34)
5,85
Економія: -0,18 грн
5,67 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
Всього: упаковка (51)
7,25
Економія: -0,22 грн
7,03 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (18)
6,25
Економія: -0,19 грн
6,06 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 156
Всього: упаковка (14)
6,70
Економія: -0,20 грн
6,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Рогозівська, 6
Всього: упаковка (88)
4,10 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 168
Всього: упаковка (33)
5,70
Економія: -0,17 грн
5,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 160
Всього: упаковка (169)
4,83 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Млиново, вул. Олександрівська, 56
Всього: упаковка (16)
6,65
Економія: -0,20 грн
6,45 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-Б
Всього: упаковка (38)
6,45
Економія: -0,19 грн
6,26 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (51)
6,45
Економія: -0,19 грн
6,26 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (19)
7,25
Економія: -0,22 грн
7,03 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Фінський, 3
Всього: упаковка (17)
5,90
Економія: -0,18 грн
5,72 грн