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БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара поліетиленова, №1 - Львів (154927) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Булаховського Академіка, 26
Всього: упаковка (116)
7,00
Економія: -2,17 грн
4,83 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Зодчих, 50
Всього: упаковка (13)
8,80
Економія: -3,35 грн
5,45 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мрії, 24
Всього: упаковка (1)
4,10
Економія: -0,27 грн
3,83 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Всього: упаковка (55)
7,00
Економія: -2,17 грн
4,83 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Порика Василя, 13
Всього: упаковка (17)
7,00
Економія: -2,17 грн
4,83 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лятошинського, 24
Всього: упаковка (24)
7,00
Економія: -2,17 грн
4,83 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Маріуполя, 6
Всього: упаковка (46)
7,00
Економія: -2,17 грн
4,83 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Свободи, 2
Всього: упаковка (14)
8,77
Економія: -3,32 грн
5,45 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Всього: упаковка (46)
7,00
Економія: -2,17 грн
4,83 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, перех. Теліги Олени / Щусєва, 19/2
Всього: упаковка (43)
7,00
Економія: -1,55 грн
5,45 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Хороброго Святослава, 5
Всього: упаковка (38)
7,00
Економія: -2,17 грн
4,83 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
Всього: упаковка (59)
7,00
Економія: -2,17 грн
4,83 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
Всього: упаковка (27)
7,00
Економія: -2,17 грн
4,83 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (45)
7,00
Економія: -2,17 грн
4,83 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Всього: упаковка (131)
7,00
Економія: -2,17 грн
4,83 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кирилівська, 116-А
Всього: упаковка (13)
8,60
Економія: -3,15 грн
5,45 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (21)
7,00
Економія: -2,17 грн
4,83 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Предславинська, 9
Всього: упаковка (465)
7,00
Економія: -2,17 грн
4,83 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пров. Лабораторний, 18
Всього: упаковка (173)
7,00
Економія: -2,17 грн
4,83 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
Всього: упаковка (93)
7,00
Економія: -2,17 грн
4,83 грн