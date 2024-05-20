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БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара високі, на зав'язках, (sms), №1 - Одеса (105551) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (3)
27,22 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Снігурівка, вул. Суворова, 104
Всього: упаковка (1)
27,35 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Крижопіль, вул. Нечая Данила, 13
Всього: упаковка (2)
27,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Умань, вул. Білогрудівська, 1-Б
Всього: упаковка (5)
27,39 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 17
Всього: упаковка (7)
27,09 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомиргород, вул. Соборності, 108-А
Всього: упаковка (62)
17,98 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 11-К
Всього: упаковка (8)
27,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 26
Всього: упаковка (3)
27,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 46
Всього: упаковка (2)
27,26 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Шпола, вул. Соборна, 21
Всього: упаковка (4)
27,33 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Скалецького, 35
Всього: упаковка (2)
27,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 74
Всього: упаковка (5)
27,14 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 96-Б
Всього: упаковка (1)
27,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бар, вул. Каштанова, 11
Всього: упаковка (3)
27,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Калинівка, вул. Чкалова, 15
Всього: упаковка (1)
27,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Золотоноша, вул. Захистників України, 2-Г
Всього: упаковка (1)
27,17 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Золотоноша, проїзд Садовий, 4-А
Всього: упаковка (7)
20,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Золотоноша, вул. Лікарняна, 2
Всього: упаковка (77)
27,61 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Золотоноша, вул. Захистників України, 2-А/1
Всього: упаковка (17)
27,23 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
Всього: упаковка (1)
27,19 грн