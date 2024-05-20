Всі аптеки України
Медичні виробиОдяг медичнийБахілиБАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІЦіни в аптеках

БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара високі, на зав'язках, (sms), №1 - Львів (105551) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Князя Острозького, 24
Всього: упаковка (2)
27,27 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 98-А
Всього: упаковка (3)
27,12 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Київська, 77-А
Всього: упаковка (13)
27,33 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Минайська, 18-Г
Всього: упаковка (1)
27,36 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Корець, вул. Київська, 49
Всього: упаковка (4)
27,17 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бар, вул. Каштанова, 11
Всього: упаковка (3)
27,17 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Вінниця, шосе Хмельницьке, 96-Б
Всього: упаковка (1)
27,17 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Калинівка, вул. Чкалова, 15
Всього: упаковка (1)
27,05 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Скалецького, 35
Всього: упаковка (2)
27,15 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 74
Всього: упаковка (5)
27,14 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 46
Всього: упаковка (2)
27,26 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Крижопіль, вул. Нечая Данила, 13
Всього: упаковка (2)
27,09 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 73/1
Всього: упаковка (2)
27,35 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гарматна, 39-В
Всього: упаковка (1)
27,26 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
Всього: упаковка (11)
27,09 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, перех. Здановської Юлії / Васильківська, 28/41
Всього: упаковка (140)
27,34 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 7
Всього: упаковка (4)
27,08 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 30-А
Всього: упаковка (1)
27,33 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Білогрудівська, 1-Б
Всього: упаковка (5)
27,39 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
27,37 грн