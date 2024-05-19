БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара високі, на зав'язках, (sms), №1 - Харків (105551) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Літературна, 5
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ньютона, 98
В інших містах:
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 70-Д
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Опішня, вул. Перемоги, 4
Досвід довіра допомога
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Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 24/37
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Святогорська, 14-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 25-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 94
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорнобай, вул. Центральна, 222-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 26
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 11-К
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (83)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Золотоноша, вул. Лікарняна, 2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Золотоноша, проїзд Садовий, 4-А