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БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара високі, на зав'язках, (sms), №1 - Харків (105551) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
27,22 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
27,42 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
27,42 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (1)
27,15 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
27,09 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Всього: упаковка (8)
27,24 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ньютона, 98
Всього: упаковка (3)
27,41 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 70-Д
Всього: упаковка (1)
27,18 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Опішня, вул. Перемоги, 4
Всього: упаковка (3)
27,20 грн
Досвід довіра допомога
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 24/37
Всього: упаковка (12)
27,14 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
Всього: упаковка (1)
26,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Святогорська, 14-А
Всього: упаковка (5)
27,42 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 25-Б
Всього: упаковка (9)
27,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
Всього: упаковка (1)
27,19 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 94
Всього: упаковка (2)
26,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорнобай, вул. Центральна, 222-А
Всього: упаковка (5)
27,35 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 26
Всього: упаковка (3)
27,42 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 11-К
Всього: упаковка (8)
27,16 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золотоноша, вул. Лікарняна, 2
Всього: упаковка (83)
27,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Золотоноша, проїзд Садовий, 4-А
Всього: упаковка (10)
20,08 грн