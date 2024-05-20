Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено

В інших містах:

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:00 Графік роботи Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б Всього: упаковка (10) 15,67 Економія: -1,52 грн 14,15 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:00 Графік роботи Кам'янка, вул. Захисників України, 43 Всього: упаковка (43) 16,42 Економія: -1,54 грн 14,88 грн Забронювати

Нє болєй Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Дніпро, просп. Науки, 105 Всього: упаковка (2) 13,39 Економія: -1,26 грн 12,13 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б Всього: упаковка (4) 19,75 Економія: -1,48 грн 18,27 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:00 Графік роботи Дніпро, пл. Соборна, 20 Всього: упаковка (50) 21,47 Економія: -3,55 грн 17,92 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Дніпро, пл. Соборна, 14-Д Всього: упаковка (11) 25,34 Економія: -4,68 грн 20,66 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25 Всього: упаковка (34) 24,20 Економія: -3,50 грн 20,70 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10 Всього: упаковка (2) 29,24 Економія: -8,75 грн 20,49 грн Забронювати

Аптека 3і Детальніше Відчинено Цілодобово Любешів, вул. Незалежності, 3 Всього: упаковка (35) 30,00 грн

Гала аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Каховська, 60 Всього: упаковка (8) 26,80 грн

Гала аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Миропільська, 11 Всього: упаковка (2) 25,30 грн