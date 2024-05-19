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БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара високі на зав'язках, №1 - Київ (105550) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (10)
15,67
Економія: -1,52 грн
14,15 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Каховська, 60
Всього: упаковка (8)
26,80 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Миропільська, 11
Всього: упаковка (2)
25,30 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 43
Всього: упаковка (43)
16,42
Економія: -1,54 грн
14,88 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
Всього: упаковка (4)
19,75
Економія: -1,48 грн
18,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Соборна, 20
Всього: упаковка (50)
21,47
Економія: -3,55 грн
17,92 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Всього: упаковка (11)
25,34
Економія: -4,68 грн
20,66 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 105
Всього: упаковка (2)
13,39
Економія: -1,26 грн
12,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
Всього: упаковка (34)
24,20
Економія: -3,50 грн
20,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10
Всього: упаковка (2)
29,24
Економія: -8,75 грн
20,49 грн
Світ здоров'я зжс
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Чернігів, вул. Шевченка, 114
Всього: упаковка (5)
24,00 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Любешів, вул. Незалежності, 3
Всього: упаковка (35)
30,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом