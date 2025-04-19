Київ
Катетер-балон Фолея Tro-urocath двоходовий

Катетер-балон Фолея Tro-urocath двоходовий

Одеса (адресу не вказано)
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В містах поряд
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чигиринська, 52
342.0 км
КАТЕТЕР-БАЛОН ФОЛЕЯ TRO-UROCATH® Ch 10 №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
35,90 грн
КАТЕТЕР-БАЛОН ФОЛЕЯ TRO-UROCATH® Ch 8 №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
60,72
Економія при броні: -14,02 грн
46,70 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Берестин, вул. Полтавська, 91-А
478.3 км
КАТЕТЕР-БАЛОН ФОЛЕЯ TRO-UROCATH® Ch 10 №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
66,06 грн
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
561.3 км
КАТЕТЕР-БАЛОН ФОЛЕЯ TRO-UROCATH® Ch 8 №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
53,64 грн
КАТЕТЕР-БАЛОН ФОЛЕЯ TRO-UROCATH® Ch 10 №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
66,58 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
566.8 км
КАТЕТЕР-БАЛОН ФОЛЕЯ TRO-UROCATH® Ch 8 №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
53,86 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
567.6 км
КАТЕТЕР-БАЛОН ФОЛЕЯ TRO-UROCATH® Ch 8 №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
100,68 грн
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
567.6 км
КАТЕТЕР-БАЛОН ФОЛЕЯ TRO-UROCATH® Ch 10 №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
124,93 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Клочківська, 337-А
567.7 км
КАТЕТЕР-БАЛОН ФОЛЕЯ TRO-UROCATH® Ch 8 №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
103,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
568.2 км
КАТЕТЕР-БАЛОН ФОЛЕЯ TRO-UROCATH® Ch 10 №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
126,19 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-Б
571.5 км
КАТЕТЕР-БАЛОН ФОЛЕЯ TRO-UROCATH® Ch 8 №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
53,53 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Незалежності, 94
683.3 км
КАТЕТЕР-БАЛОН ФОЛЕЯ TRO-UROCATH® Ch 8 №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
53,74 грн
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