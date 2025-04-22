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Катетер-балон Фолея Tro-urocath двоходовий
Катетер-балон Фолея Tro-urocath двоходовий
Чернігів
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Доступно в 1 аптеках у Чернігів
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
КАТЕТЕР-БАЛОН ФОЛЕЯ TRO-UROCATH® Ch 8 №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
53,64
грн
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КАТЕТЕР-БАЛОН ФОЛЕЯ TRO-UROCATH® Ch 10 №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
66,58
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Чигиринська, 52
239.1 км
КАТЕТЕР-БАЛОН ФОЛЕЯ TRO-UROCATH® Ch 10 №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
35,90
грн
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КАТЕТЕР-БАЛОН ФОЛЕЯ TRO-UROCATH® Ch 8 №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
60,72
Економія при броні:
-14,02 грн
46,70
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Берестин, вул. Полтавська, 91-А
377.8 км
КАТЕТЕР-БАЛОН ФОЛЕЯ TRO-UROCATH® Ch 10 №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
66,06
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Клочківська, 337-А
380.0 км
КАТЕТЕР-БАЛОН ФОЛЕЯ TRO-UROCATH® Ch 8 №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
103,70
грн
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
386.1 км
КАТЕТЕР-БАЛОН ФОЛЕЯ TRO-UROCATH® Ch 10 №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
124,93
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
386.2 км
КАТЕТЕР-БАЛОН ФОЛЕЯ TRO-UROCATH® Ch 8 №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
100,68
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
387.8 км
КАТЕТЕР-БАЛОН ФОЛЕЯ TRO-UROCATH® Ch 8 №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
53,86
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
390.1 км
КАТЕТЕР-БАЛОН ФОЛЕЯ TRO-UROCATH® Ch 10 №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
126,19
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-Б
398.7 км
КАТЕТЕР-БАЛОН ФОЛЕЯ TRO-UROCATH® Ch 8 №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
53,53
грн
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