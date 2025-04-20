Бандаж для руки косин.

Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 163 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
385,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
427,55
Економія при броні: -28,55 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
427,55
Економія при броні: -28,55 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
427,55
Економія при броні: -28,55 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
425,30
Економія при броні: -26,30 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
425,30
Економія при броні: -26,30 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
435,78
Економія при броні: -26,95 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
385,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
375,00
Економія при броні: -32,00 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
376,00
Економія при броні: -32,00 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
390,00
Економія при броні: -33,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
385,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
385,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
418,40
Економія при броні: -19,40 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
418,40
Економія при броні: -19,40 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
418,40
Економія при броні: -19,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
415,20
Економія при броні: -16,20 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
415,20
Економія при броні: -16,20 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
471,07
Економія при броні: -18,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
424,10
Економія при броні: -48,60 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
481,17
Економія при броні: -52,99 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
481,17
Економія при броні: -52,99 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
398,55
Економія при броні: -25,18 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
425,90
Економія при броні: -26,90 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
425,90
Економія при броні: -26,90 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
385,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
413,63
Економія при броні: -38,13 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
413,63
Економія при броні: -33,88 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
469,29
Економія при броні: -41,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
414,63
Економія при броні: -39,13 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
414,63
Економія при броні: -39,13 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
470,43
Економія при броні: -42,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
427,35
Економія при броні: -51,85 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
427,35
Економія при броні: -51,85 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
427,35
Економія при броні: -47,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
385,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
419,41
Економія при броні: -20,41 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
419,41
Економія при броні: -20,41 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
419,41
Економія при броні: -20,41 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
385,10 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
376,00
Економія при броні: -32,00 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн