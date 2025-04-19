Бандаж для руки косин.

Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 138 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
427,67
Економія при броні: -28,67 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
427,67
Економія при броні: -28,67 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
427,67
Економія при броні: -28,67 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
446,09
Економія при броні: -16,83 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
446,09
Економія при броні: -16,83 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
446,09
Економія при броні: -16,83 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
415,92
Економія при броні: -16,92 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
426,16
Економія при броні: -17,33 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
471,88
Економія при броні: -19,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
426,74
Економія при броні: -27,74 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
426,74
Економія при броні: -27,74 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
426,74
Економія при броні: -27,74 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
414,67
Економія при броні: -15,67 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
414,67
Економія при броні: -15,67 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
414,67
Економія при броні: -15,67 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
417,36
Економія при броні: -18,36 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
417,36
Економія при броні: -18,36 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
427,64
Економія при броні: -18,81 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
420,21
Економія при броні: -21,21 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
420,21
Економія при броні: -21,21 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
420,21
Економія при броні: -21,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
431,88
Економія при броні: -23,05 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
431,88
Економія при броні: -23,05 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
431,88
Економія при броні: -23,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
422,13
Економія при броні: -23,13 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
422,13
Економія при броні: -23,13 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
422,13
Економія при броні: -23,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
417,12
Економія при броні: -18,12 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
417,12
Економія при броні: -18,12 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
473,25
Економія при броні: -20,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
420,25
Економія при броні: -21,25 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
420,25
Економія при броні: -21,25 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
420,25
Економія при броні: -21,25 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
427,02
Економія при броні: -28,02 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
427,02
Економія при броні: -28,02 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
427,02
Економія при броні: -28,02 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
422,81
Економія при броні: -23,81 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
422,81
Економія при броні: -23,81 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
422,81
Економія при броні: -23,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
414,11
Економія при броні: -15,11 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
414,11
Економія при броні: -15,11 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
428,07
Економія при броні: -29,07 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
428,07
Економія при броні: -29,07 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн