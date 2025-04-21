Бандаж для руки косин.

Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 82 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
420,85
Економія при броні: -21,85 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
420,85
Економія при броні: -21,85 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
420,85
Економія при броні: -21,85 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
385,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
385,10 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
417,28
Економія при броні: -18,28 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
417,28
Економія при броні: -18,28 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
385,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
427,19
Економія при броні: -28,19 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
427,19
Економія при броні: -28,19 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
427,19
Економія при броні: -28,19 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
418,92
Економія при броні: -19,92 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
429,25
Економія при броні: -20,42 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
385,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
385,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
385,10 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
428,31
Економія при броні: -29,31 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
428,31
Економія при броні: -29,31 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
428,31
Економія при броні: -29,31 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
425,58
Економія при броні: -26,58 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
425,58
Економія при броні: -26,58 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
425,58
Економія при броні: -26,58 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
428,91
Економія при броні: -29,91 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
428,91
Економія при броні: -29,91 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
420,97
Економія при броні: -21,97 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
431,34
Економія при броні: -22,51 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
385,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
421,93
Економія при броні: -22,93 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
453,94
Економія при броні: -24,68 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
453,94
Економія при броні: -24,68 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
414,55
Економія при броні: -15,55 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
414,55
Економія при броні: -15,55 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
414,55
Економія при броні: -15,55 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
385,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
385,10 грн