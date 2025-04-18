Бандаж для руки косин.

Київ (адресу не вказано)
Доступно в 380 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
424,94
Економія при броні: -25,94 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
424,94
Економія при броні: -25,94 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
421,65
Економія при броні: -22,65 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
421,65
Економія при броні: -22,65 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
427,91
Економія при броні: -28,91 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
427,91
Економія при броні: -28,91 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
485,49
Економія при броні: -32,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
418,24
Економія при броні: -19,24 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
418,24
Економія при броні: -19,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
414,47
Економія при броні: -15,47 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
414,47
Економія при броні: -15,47 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
414,47
Економія при броні: -15,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
424,66
Економія при броні: -25,66 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
424,66
Економія при броні: -25,66 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
424,66
Економія при броні: -25,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
416,96
Економія при броні: -17,96 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
416,96
Економія при броні: -17,96 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
473,07
Економія при броні: -20,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
413,83
Економія при броні: -14,83 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
413,83
Економія при броні: -14,83 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
413,95
Економія при броні: -14,95 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
413,95
Економія при броні: -14,95 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
413,95
Економія при броні: -14,95 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн